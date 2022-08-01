Телефонный разговор Зеленского и Байдена должен состояться в ближайшее время — Офис президента 1 августа, 18:22 Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:Офис президента)

США и Украина согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ведомстве уточнили, что глава ОП Украины Андрей Ермак и советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан сделали соответствующее заявление.

Видео дня

В рамках постоянного диалога руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный, которые провели телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Представители Украины проинформировали американскую сторону об оперативной обстановке и потребностях нашей армии.

Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба и Валерий Залужный отметили весомый вклад Соединенных Штатов в усиление обороноспособности Украины.

27 июля Зеленский заявил, что надеется на визит Байдена в Украину.

8 июля Зеленский заявил, что визит президента США Джо Байдена в Украину стал бы важным сигналом поддержки для Украины и веры в победу в войне с Россией.

3 мая в Белом доме заявили, что пока не планируют визит в Украину президента Джо Байдена, несмотря на его желание совершить такую поездку.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.