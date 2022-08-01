Телефонный разговор Зеленского и Байдена должен состояться в ближайшее время — Офис президента

1 августа, 18:22
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:Офис президента)

США и Украина согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ведомстве уточнили, что глава ОП Украины Андрей Ермак и советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан сделали соответствующее заявление.

Видео дня
Читайте также:
У Байдена снова COVID-19. Несколько дней назад тест был отрицательный

В рамках постоянного диалога руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный, которые провели телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Представители Украины проинформировали американскую сторону об оперативной обстановке и потребностях нашей армии.

Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба и Валерий Залужный отметили весомый вклад Соединенных Штатов в усиление обороноспособности Украины.

27 июля Зеленский заявил, что надеется на визит Байдена в Украину.

8 июля Зеленский заявил, что визит президента США Джо Байдена в Украину стал бы важным сигналом поддержки для Украины и веры в победу в войне с Россией.

https://www.youtube.com/watch?v=YYV5aiZ9fVo

3 мая в Белом доме заявили, что пока не планируют визит в Украину президента Джо Байдена, несмотря на его желание совершить такую поездку.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Переговоры Российская агрессия Джо Байден Владимир Зеленский Офис президента Украины Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Кремль удваивает ставки. Что изменит для Украины битва за Херсон

После периода, когда казалось, что борьба зашла в тупик, она может вот-вот вступить в динамичный период

1 августа, 10:57
Мнения
Марк Леонард
директор Европейского совета по международным отношениям
Совсем другая позиция. Как в Китае оценивают войну в Украине

Там, где мы видим героическую самозащиту основанного на правилах порядка, другие наблюдают последний вздох западной гегемонии в мире, быстро становящемся многополярным

1 августа, 09:40
Мнения
Тимоти Снайдер
Американский историк
Восемь факторов, влияющих на ход войны. Что может измениться?

Украина, на мой взгляд, в состоянии выиграть эту войну. Но есть факторы, которые стоит учесть, чтобы обстоятельства не развернулись в другую сторону

31 июля, 21:30
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X