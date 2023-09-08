В ООН заверил, что санкции с России снимать не будут 8 сентября, 21:33 Флаг ООН (Фото:Edgar Winkler / Pixabay)

Пресс-секретарь генсека ООН Антониу Гутерриша заявил, что санкции с РФ снимать не собираются.

Во время пресс-конференции он подчеркнул, что если бы это было так, тогда «Россия отреагировала бы положительно».

«Важно помнить, что российские продукты питания и удобрения освобождены от санкций… Если бы это было так, честно говоря, вы, вероятно, ожидали бы, что из МИД России выйдет положительное заявление», — заявил он.

Видео дня

8 сентября издание Bild сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал письмо главе МИД России Сергею Лаврову, в котором заявил о готовности отменить некоторые санкции против страны-агрессора в обмен на ее возвращение к Черноморской инициативе.

Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.

