12 июня 2018, вторник

В ООН заявили о готовности помочь с денуклеаризацией КНДР

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ООН будет следить за выполнением сделки - Гутерреш

ООН будет следить за выполнением сделки - Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о том, что организация готова обеспечить контроль за мораторием на ядерные испытания в Северной Кореи.

Он напомнил, что у Международного агентства по атомной энергии есть мандат на обеспечение гарантий для всех ядерных материалов, используемых в мирных средствах, передает Голос Америки.

"Мир и верифицируемая денуклеаризация должны оставаться четкой и общей целью", - заявил Гутерреш.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что конечной целью политики США в отношении КНДР остается полная и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова.

Саммит США-КНДР состоится 12 июня в Сингапуре, он станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США. Местом проведения сингапурского саммита между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.  Стороны намерены обсудить пути преодоления кризиса вокруг Корейского полуострова и денуклеаризацию КНДР.

По данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын пригласил президента Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне в случае успешного саммита в Сингапуре.

Ранее Трамп выразил надежду, что его встреча с Ким Чен Ыном станет "шансом достичь поистине замечательного итога для Северной Кореи и мира".

 

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