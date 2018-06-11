В ООН заявили о готовности помочь с денуклеаризацией КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о том, что организация готова обеспечить контроль за мораторием на ядерные испытания в Северной Кореи.
Он напомнил, что у Международного агентства по атомной энергии есть мандат на обеспечение гарантий для всех ядерных материалов, используемых в мирных средствах, передает Голос Америки.
"Мир и верифицируемая денуклеаризация должны оставаться четкой и общей целью", - заявил Гутерреш.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что конечной целью политики США в отношении КНДР остается полная и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова.
Саммит США-КНДР состоится 12 июня в Сингапуре, он станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США. Местом проведения сингапурского саммита между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса. Стороны намерены обсудить пути преодоления кризиса вокруг Корейского полуострова и денуклеаризацию КНДР.
По данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын пригласил президента Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне в случае успешного саммита в Сингапуре.
Ранее Трамп выразил надежду, что его встреча с Ким Чен Ыном станет "шансом достичь поистине замечательного итога для Северной Кореи и мира".
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