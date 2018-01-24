В ООН заявили о гибели мирных жителей в Африне

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Турецкая армия продолжает военную операцию в Африне

Турецкая армия продолжает военную операцию в Африне

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в результате боевых действий в сирийской провинции Африн есть жертвы среди мирных жителей.

Он также отметил, что порядка шести тысяч человек стали беженцами после артобстрелов из приграничных с Турцией городах.

"В последние дни в результате обстрелов погибли мирные жители", - заявил Дюжаррик.

Напомним, 19 января Турция начала обстрелы курдских сел в приграничном регионе Африн на севере Сирии. По населенным пунктам было выпущено около 70 снарядов.

20 января турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по целям курдских сил в сирийской приграничной зоне.

21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в Африне.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что операция в сирийском Африне направлена не только на защиту национальных интересов Турции, но и должна внести вклад в обеспечение территориальной целостности Сирии.

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