В ООН заявили о гибели мирных жителей в Африне

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в результате боевых действий в сирийской провинции Африн есть жертвы среди мирных жителей.

Он также отметил, что порядка шести тысяч человек стали беженцами после артобстрелов из приграничных с Турцией городах.

"В последние дни в результате обстрелов погибли мирные жители", - заявил Дюжаррик.

Напомним, 19 января Турция начала обстрелы курдских сел в приграничном регионе Африн на севере Сирии. По населенным пунктам было выпущено около 70 снарядов.

20 января турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по целям курдских сил в сирийской приграничной зоне.

21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в Африне.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что операция в сирийском Африне направлена не только на защиту национальных интересов Турции, но и должна внести вклад в обеспечение территориальной целостности Сирии.