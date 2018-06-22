22 июня 2018, пятница

В ООН выразили сожаление в связи с легализацией марихуаны в Канаде

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В ООН считают, что это решение противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками

В ООН считают, что это решение противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности выразило сожаление в связи с решением властей Канады легализовать в стране марихуану.

"УНП ООН выражает сожаление в связи с решением властей Канады о легализации марихуаны в стране", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что это решение противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками и "подрывает международно-правовые рамки контроля над наркотиками и уважение международного порядка, основанного на правилах".

Ранее сообщалось, что сенат Канады утвердил законопроект о легализации использования марихуаны.

Отметим, что легализация рекреационной марихуаны была одним из обещаний премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время предвыборной кампании.

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