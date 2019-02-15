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В ООН создана неформальная группа стран, поддерживающих Мадуро

Сегодня, 16:17
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EPA

В группу поддержки Мадуро вошли не менее 16 государств, включая Россию, Китай, Иран, КНДР и Сирию

Венесуэла собрала в ООН группу стран, поддерживающих  венесуэльские власти во главе с Николасом Мадуро, сообщает DW.

Соответствующее заявление сделал в четверг, 14 февраля, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По словам министра, целью группы стран будет "защита устава ООН", некоторые положения которого, по его мнению, нарушаются сейчас в Венесуэле.

Заявление было сделано в присутствии еще 16 дипломатов, включая постпреда России при ООН Василия Небензи, а также представителей Ирана, Китая, Кубы, Никарагуа, Северной Кореи, Сирии и других.

Арреаса назвал окружавших его дипломатов "частью группы". Точный состав группы венесуэльский министр не раскрыл.

По данным дипломатов из Палестинской автономии, речь идет о порядка 50 государствах. 

23 января лидер оппозиции и спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

США, Канада, ЕС, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства. Среди европейских государств легитимность Гуайдо отказались признавать Италия, Ирландия и Словакия.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.

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