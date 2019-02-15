В ООН создана неформальная группа стран, поддерживающих Мадуро
Венесуэла собрала в ООН группу стран, поддерживающих венесуэльские власти во главе с Николасом Мадуро, сообщает DW.
Соответствующее заявление сделал в четверг, 14 февраля, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
По словам министра, целью группы стран будет "защита устава ООН", некоторые положения которого, по его мнению, нарушаются сейчас в Венесуэле.
Заявление было сделано в присутствии еще 16 дипломатов, включая постпреда России при ООН Василия Небензи, а также представителей Ирана, Китая, Кубы, Никарагуа, Северной Кореи, Сирии и других.
Арреаса назвал окружавших его дипломатов "частью группы". Точный состав группы венесуэльский министр не раскрыл.
По данным дипломатов из Палестинской автономии, речь идет о порядка 50 государствах.
23 января лидер оппозиции и спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.
США, Канада, ЕС, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства. Среди европейских государств легитимность Гуайдо отказались признавать Италия, Ирландия и Словакия.
Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.