В ООН создали Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине Сегодня, 03:35 317 Цей матеріал також доступний українською EPA В 2019 году требуется 162 млн долларов для предоставления помощи 2,3 миллиона человек EPA

В ООН учредили объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, которые страдают от вооруженного конфликта.

Как передает Укринформ, об этом на специальном заседании ООН относительно Плана гуманитарной помощи на востоке Украины на 2019 год заявила помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

"Я рада сегодня объявить о создании Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине и призываю доноров присоединиться к нему", - заявила Мюллер.

Она добавила, что ряд стран уже внесли свои средства в фонд.

"Сегодняшняя дискуссия дает нам возможность еще раз обратить внимание на гуманитарные последствия конфликта. Пока политические дискуссии продолжаются, мы не должны забывать человеческое лицо этого кризиса и его влияние на гражданское население, обычных людей, которые сталкиваются с ее последствиями каждый день", - отметила она.

Как сообщается, вновь созданный Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине относится к так называемым Country-based Pooled Funds (Страновые объединенные фонды - ред.) ООН, которые позволяют донорам - правительствам, международным и неправительственным организациям - направлять свои взносы на поддержку местных гуманитарных усилий. Таким образом, средства могут доходить до гуманитарных партнеров в зонах конфликта вовремя, скоординировано и целенаправленно.



Координацией фонда в Украине будет заниматься Офис ООН по координации гуманитарных вопросов под руководством координатора по гуманитарным вопросам, координатора системы ООН в Украине.

Подытоживая, Мюллер добавила, что общие потребности для гуманитарной помощи жителям востока Украины, которые страдают от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения, на 2019 год составляют $162 млн.

