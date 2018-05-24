В ООН сняли санкции с чиновников КНДР, которые поедут на встречу с Трампом

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Об отмене санкции ООН в отношении чиновников КНДР попросили власти Сингапура

Об отмене санкции ООН в отношении чиновников КНДР попросили власти Сингапура

Санкционный комитет Совета безопасности ООН одобрил поездку северокорейской делегации в Сингапур, где должен состояться саммит лидеров США и КНДР.

С соответствующим предложением выступили власти Сингапура, сообщает Reuters.

В своем обращении к ООН правительство Сингапура отметило, что встреча лидеров США и КНДР является "возможностью для достижения цели мирного разрешения ядерной проблемы КНДР и установления мира и стабильности на Корейском полуострове".

В письме не указаны, какие должностные лица из КНДР посетят Сингапур.

Санкции ООН предусматриваю запрет на выезд за границу и замораживание активов в отношении примерно 80 человек.

Согласно предварительным договоренностям, исторический саммит должен состояться 12 июня в Сингапуре.

Однако накануне президент США Дональд Трамп заявил, что запланированная на 12 июня историческая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть отложена.

Также американский президент добавил, что на следующей неделе примет окончательное решение относительно проведения встречи с лидером Северной Кореи.

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