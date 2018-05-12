В ООН решили создать рабочую группу для совершенствования международного экологического права

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ООН сделала первый шаг к глобальному пакту по защите климата
Фото: rawpixel / Pixabay

ООН сделала первый шаг к глобальному пакту по защите климата

В четверг, 10 мая, Генеральная Ассамблея ООН предприняла первый шаг к заключению глобального пакта о защите климата, передает DW.

Согласно сообщению, Генассамблея ООН решила создать рабочую группу для определения пробелов в международном экологическом праве, сделав таким образом шаг к заключению глобального соглашения, направленного на защиту окружающей среды.

Представители 143 из 193 государств проголосовали в поддержку резолюции, которая создает рамочные условия для заключения такого соглашения. Семь стран, в том числе Иран, воздержались от голосования, еще пять - проголосовали против резолюции: США, Россия, Сирия, Турция и Филиппины. 

Как поясняет издание, речь идет о заключении первого юридически обязывающего международного соглашения, в котором все экологические обязательства будут объединены в одном единственном документе.

Как отмечается, одним из главных поборников этого пакта является президент Франции Эмманюэль Макрон, который выступил с соответствующей инициативой еще в сентябре 2017 года.

Постпред США в ООН Никки Хейли раскритиковала запланированный пакт, назвав его собранием "туманных" обещаний. Она сказала, что присоединяться к такому договору - не в интересах США.

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