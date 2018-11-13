В ООН рекомендовали властям Таджикистана отменить проверку невест на девственность

Комитет ООН против дискриминации женщин рекомендовал властям Таджикистана запретить проверку невест на девственность и отменить наказание за проституцию.

Об этом сообщает Радио Озоди.

Рекомендации обнародовали 12 ноября. В них отмечается, что поправки в Семейный кодекс Таджикистана об обязательном медицинском обследовании молодых используются для проведения тестов на невинность, что часто становится причиной самоубийства.

Согласно принятыми в 2016 году поправками, перед заключением брака молодые люди в обязательном порядке должны пройти бесплатный медосмотр и сдать кровь. Без справки о его прохождении ЗАГСы не имеют права заключать браки.

Правозащитники и эксперты ООН считают, что "институт девственности" является вредной традицией, поскольку женщины имеют фундаментальное право быть свободными в своем выборе.

Официально проверка на девственность в Таджикистане не проводится, но невесты соглашаются проходить через болезненные медицинские процедуры в связи со страхом быть опозоренными.

Комитет ООН против дискриминации женщин считает, что Таджикистану следует отменить наказание за проституцию. В 2015 году парламент Таджикистана ужесточил наказание для женщин, занимающихся проституцией. Их могут арестовать на срок до 15 суток.