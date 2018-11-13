13 ноября 2018, вторник

В ООН рекомендовали властям Таджикистана отменить проверку невест на девственность

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Согласно принятым поправкам, перед заключением брака молодые люди должны пройти медосмотр
Фото: pixabay.com

Согласно принятым поправкам, перед заключением брака молодые люди должны пройти медосмотр

Комитет ООН против дискриминации женщин рекомендовал властям Таджикистана запретить проверку невест на девственность и отменить наказание за проституцию.

Об этом сообщает Радио Озоди.

Рекомендации обнародовали 12 ноября. В них отмечается, что поправки в Семейный кодекс Таджикистана об обязательном медицинском обследовании молодых используются для проведения тестов на невинность, что часто становится причиной самоубийства.

Согласно принятыми в 2016 году поправками, перед заключением брака молодые люди в обязательном порядке должны пройти бесплатный медосмотр и сдать кровь. Без справки о его прохождении ЗАГСы не имеют права заключать браки.

Правозащитники и эксперты ООН считают, что "институт девственности" является вредной традицией, поскольку женщины имеют фундаментальное право быть свободными в своем выборе.

Официально проверка на девственность в Таджикистане не проводится, но невесты соглашаются проходить через болезненные медицинские процедуры в связи со страхом быть опозоренными.

Комитет ООН против дискриминации женщин считает, что Таджикистану следует отменить наказание за проституцию. В 2015 году парламент Таджикистана ужесточил наказание для женщин, занимающихся проституцией. Их могут арестовать на срок до 15 суток.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове