В ООН прокомментировали запрет для Гуайдо на выезд из Венесуэлы Сегодня, 17:55 160 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Хуан Гуайдо ЕРА

Спецдокладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсиа-Саян назвал решение власти Венесуэлы об ограничении прав временного президента Хуана Гуайдо на выезд из страны нарушением прав.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Имеющиеся у нас сведения говорят о том, что меры, введенные против Гуайдо, не соответствуют конституционным требованиям, не прошли необходимых юридических процедур, и были приняты в нарушении международных стандартов в области прав человека", - сказано в заявлении представителя ООН.

Ранее, генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб потребовал запретить оппозиционеру Хосе Гуайдо, объявившему себя временным президентом, выезжать из страны.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.