Андрей Смирнов
Рекордный список кандидатов
Олег Панфилов
Тактика Кремля. Когда все согласятся на то, чего хочет Москва
Анастасия Леухина
Звонок “из налоговой”. Как объяснить им, что мы люди?
Анатолий Амелин
Секреты крупнейшего в мире печатного станка
Спецтема: Выборы президента Украины

В ООН прокомментировали запрет для Гуайдо на выезд из Венесуэлы

Сегодня, 17:55
160
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

Хуан Гуайдо

Спецдокладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсиа-Саян назвал решение власти Венесуэлы об ограничении прав временного президента Хуана Гуайдо на выезд из страны нарушением прав.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Имеющиеся у нас сведения говорят о том, что меры, введенные против Гуайдо, не соответствуют конституционным требованиям, не прошли необходимых юридических процедур, и были приняты в нарушении международных стандартов в области прав человека", - сказано в заявлении представителя ООН.

Ранее, генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб потребовал запретить оппозиционеру Хосе Гуайдо, объявившему себя временным президентом, выезжать из страны.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо. 

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Теги:   Венесуэла Хуан Гуайдо ООН

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Страны

Сегодня, 07:35

article_img
СМИ: Третий участник отравления в Солсбери пытался убить Новичком болгарского оружейника
Политика

Сегодня, 17:32

article_img
Меньше генералов и чиновников. Главные обещания предвыборной программы Гриценко
Политика

Сегодня, 15:12

article_img
Президентские выборы-2019: ЦИК опубликовал полный список кандидатов

Выбор редакции

IT-индустрия

Вчера, 20:00

article_img
Секретное облако. Google разрабатывает тайное программное хранилище для бизнеса
Авто

Сегодня, 12:00

article_img
О чем молчит Маск. Батареи электрокаров быстро разряжаются в холода - исследование
LOL

Сегодня, 18:23

article_img
Тест НВ. Какой ты флешмоб Владимира Зеленского

ТОП-3 мнений

Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
37956
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Индекс отчаяния Владимира Зеленского
19776
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Стране нужны еб***е
18902
Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
37956
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
34136
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Индекс отчаяния Владимира Зеленского
19776
Мирослав Маринович - фото
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
37956
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Как так вышло, что страна повелась на Зеленского?
34136
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32835