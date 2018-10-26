В ООН призвали провести международное расследование убийства Хашкаджи

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле с точки зрения международного права подпадает под определение внесудебной казни и требует независимого международного расследования, заявила спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных и других неправомерных казнях Агнес Калламар, сообщается на странице Организации в Twitter.
"Необходимо провести независимое международное расследование убийства Хашкаджи, особенно учитывая проблему безнаказанности", - сказала Калламар.
Спецдокладчик считает, что независимое международное расследование убийства Хашкаджи придаст легитимность и законную силу тем расследованиям, которые осуществляют сейчас Саудовская Аравия и Турция, а также пошлет однозначный сигнал о том, что преступления против журналистов не остаются безнаказанными.
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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.
В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.
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