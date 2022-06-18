«Нам грозит ад на земле». В ООН призвали положить конец войне в Украине и открыть порты для зерна 18 июня, 15:20 Цей матеріал також доступний українською Миру грозит масштабный продовольственный кризис из-за войны России против Украины (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)

Если война в Украине не закончится или не будут разблокированы украинские порты, чтобы можно было вывезти зерно, мир ожидает «ад на земле», заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Как пишет The Guardian, по словам Бизли, еще до войны в Украине мир столкнулся с беспрецедентным продовольственным кризисом из-за пандемии коронавируса и роста цен на топливо.

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"Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но эта война оказалась разрушительной", - сказал Бизли.

Он отметил, что сейчас мир столкнулся с «пугающим» дефицитом, который может дестабилизировать страны, зависящие от экспорта пшеницы из Украины и России.

По словам Бизли, Украина ежегодно выращивает достаточно продовольствия, чтобы накормить 400 миллионов человек. Она производит 42% мирового подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы. Сомали зависит от Украины и России по всему импорту пшеницы. Египет получает 80% своего зерна из двух стран.

ВПП ООН получает 40% пшеницы для своих программ чрезвычайной продовольственной помощи из Украины.

Ссылаясь на рост цен на транспортировку, удобрения и топливо как ключевые факторы — из-за Covid-19, климатического кризиса и войны в Украине — Бизли сказал, что количество людей, страдающих «хроническим голодом», выросло с 650 миллионов до 810 миллионов за последниее пять лет.

«Это очень, очень страшное время. Нам грозит ад на земле, если не отреагируем немедленно. Лучшее, что мы можем сделать прямо сейчас, - это положить конец этой проклятой войне в Украине и открыть порты», - подчеркнул Бизли.

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Он отметил, что протесты из-за подорожания уже возникли в Шри-Ланке, Тунисе, Пакистане и Перу, также неспокойно было в Буркина-Фасо, Мали, Чаде, и это лишь признак будущих событий.

Бизли призвал богатейших людей мира направить больше денег на борьбу с глобальным голодом, а также призвал Владимира Путина открыть Одессу.

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