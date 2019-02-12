В ООН перенесли время заседания Совбеза по ситуации в Украине
Вчера, 04:22
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Совет безопасности ООН на 5 часов отложил заседание относительно Минских соглашений, которое инициировала РФ.
Согласно информации, опубликованной на сайте ООН, члены Совбеза обсудят данный вопрос во вторник, 12 февраля, не в 17:00, как планировалось изначально, а в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, Россия обратилась к председателю Совбеза ООН с просьбой созвать заседание по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания Минских соглашений.