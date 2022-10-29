В ООН отреагировали на заявление России о выходе из «зерновой инициативы» 29 октября, 20:00 ООН поддерживает контакты с российскими властями после того, как Москва прекратила участие в зерновом соглашении (Фото:UN / Facebook)

После того как Россия заявила о выходе из «зерновой инициативы» в ООН призвали «все стороны» воздержаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу исполнение соглашения.

В ООН добавили, что поддерживают контакты с российскими властями, сообщает Reuters со ссылкой на спикера организации Стефана Дюжаррика.



«Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая является критически важной гуманитарной деятельностью, явно положительно влияющей на доступ к пище для миллионов людей во всем мире», — сказал представитель ООН.

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Вечером в субботу, 29 октября, Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора.

Причиной этого решения россияне назвали взрывы в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Великобританию. В РФ заявляют, что атаки якобы были предприняты против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, «вовлеченных в обеспечение безопасности „зернового коридора“».

В Министерстве иностранных дел и Офисе президента Украины отреагировали на выход РФ из «зерновой инициативы». Официальный Киев называет действия Москвы «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом.

Украинская сторона также напоминает, что не подписывала с РФ никаких «зерновых соглашений», а подписантами являются РФ, Турция и ООН.

Взрывы в Севастопольской бухте: что известно?

Утром в субботу, 29 октября, в Севастополе раздались взрывы в районе места базирования российских кораблей. Оккупационные «власти» города и минобороны РФ заявили об «атаке беспилотников» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы «отбили российские корабли».

Ставленик Кремля в Севастополе Михаил Развожаев сначала сообщал, что в городе «не поразили никакие объекты».

Однако позже в минобороны РФ сообщили, что «во время отражения атаки беспилотников» в Севастополе получил «незначительные повреждения» морской тральщик Иван Голубец.

В то же время, местные паблики пишут о повреждении фрегата Адмирал Макаров, который является носителем крылатых ракет и неоднократно использовался для обстрелов Украины. В частности, сообщают о повреждении радиолокационной системы на фрегате и «дыре в минном тральщике».

В ОК Юг заявил, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО. Впрочем, официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет.

В минобороны и МИД РФ обвинили Украину и Британию в атаке на корабле Черноморского флота, назвав ее «терактом». Россияне заявляют, что подготовка атаки якобы производилась «под руководством британских специалистов, которые находятся в городе Очаков Николаевской области».

В Минобороны Великобритании отвергли обвинения РФ в якобы причастности к взрывам в Севастопольской бухте. В ведомстве подобные обвинения назвали «фальшивыми заявлениями эпического масштаба».

Зерновое соглашение: что важно знать

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.

Для реализации соглашения в Турции создан координационный центр, инспекционные группы из представителей всех сторон проверяют грузы и персонал, в том числе на наличие оружия.

Контроль портов остается за украинской стороной; никакие суда, кроме обеспечивающих экспорт зерна и связанной продукции, не могут войти в украинские порты.

Согласно договору «вся деятельность в украинских территориальных водах осуществляется под властью и ответственностью Украины», а никакие военные корабли, самолеты и беспилотники «не могут приближаться к гуманитарному коридору».

Зерновой коридор заработал 1 августа — тогда из Одесского порта отправилось первое судно с разблокированным украинским зерном.

Срок действия зернового соглашения рассчитан до 22 ноября 2022 года. Предполагалось, что после этого оно будет продлено.