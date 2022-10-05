В ООН объяснили, почему миссия по расследованию теракта до сих пор не поехала в Еленовку 5 октября, 09:23 ООН (Фото:edgarwinkler / pixabay)

Миссия ООН по расследованию теракта в Еленовке Донецкой области не может отправиться на территорию колонии из-за отсутствия гарантий безопасности для ее участников.

Об этом на брифинге заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.



«Мы не можем направить миссию, не гарантировав, что есть все гарантии безопасности. Есть и логистические проблемы, но прежде всего мы нуждаемся в гарантиях безопасности. Пока этого не будет, мы не можем их отправить», — сказал он.



Видео дня

При этом представитель генсека ООН не уточнил, от какой именно стороны международная организация ждет гарантий безопасности.

«Нам нужен „зеленый свет“ на всех местах. Пока этого нет на всем пути, мы не можем направить миссию на место», — отметил Дюжаррик.



29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.



В колонии оккупанты содержали, в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.



Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших. В Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили разногласия.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

