В ООН "глубоко разочарованы" решением США выйти из иранской ядерной сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что он "глубоко разочарован" решением США выйти из ядерной сделки и восстановить санкции в отношении Ирана.

"Я последовательно подчеркивал, что СВПД является важным достижением в сфере ядерного нераспространения и дипломатии, а также внес вклад в поддержание регионального и международного мира и безопасности", - говорится в заявлении Гутерреша, опубликованном на сайте ООН.

По словам Генсека, любые вопросы, связанные с выполнением СВПД, нужно решать в рамках механизмов, предусмотренных сделкой, а проблемы, не касающиеся непосредственно ядерной программы Ирана - урегулировать без ущерба для соглашения.

"Я призываю всех других участников СВПД полностью выполнять соответствующие обязательства, а все другие государства-члены – поддержать это соглашение", - отметил Гутерреш.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.

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