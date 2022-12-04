По образцу Нюрнбергского. В ООН циркулирует проект резолюции по созданию трибунала над руководством РФ — The Guardian 4 декабря, 17:20 Мужчина держит плакат во время демонстрации в поддержку Украины на Трафальгарской площади в Лондоне, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

В Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке распространяется проект резолюции по созданию трибунала по образцу Нюрнбергского для привлечения руководства РФ к ответственности за преступления агрессии в Украине.



Об этом пишет The Guardian.

Посол США по вопросам уголовного правосудия Бет ван Шаак на этой неделе заявила о признаках, что оппозиция Штатов может смягчить свою позицию относительно этого предложения, учитывая, как инициативу трибунала продвигает президент Украины Владимир Зеленский. По ее словам, ключевой вопрос: хватит ли голосов для принятия такой резолюции на Генассамблее. До сих пор большинство стран поддерживали резолюции в пользу Украины.

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Ван Шаак говорит, что твердой позиции по спецтрибуналу Вашингтон не имеет, но смысл в проведении заочных судебных процессов над россиянами, обвиняемыми в военных преступлениях, по ее мнению, есть и возможность тоже. По словам посла, США могли бы рассекретить разведданные, чтобы помочь идентифицировать тех, кто «несет ответственность за подготовку и ведение войны».

«Мы рассматриваем все варианты и, безусловно, поддерживаем некоторые промежуточные шаги, в частности, когда речь идет о сохранении доказательств», — заявила ван Шаак.



Как пишет The Guardian, ее слова свидетельствуют о том, что ключевые чиновники в администрации президента Джо Байдена сейчас более открыты для создания спецтрибунала, который сосредоточится на роли российской верхушки, руководящей вторжением в Украину.



Сейчас, по словам ван Шаак, рассматривают два варианта и у обоих речь идет о суде за преступление агрессии:

двусторонний договор между Украиной и ООН, который обеспечит политическую поддержку всего международного сообщества и создание отдельного трибунала;

внутренний суд, созданный Украиной и ЕС или Советом Европы, который добавит « международный элемент», возможно, одобренный голосованием на Генассамблее ООН.

«Это будет ограниченное количество обвиняемых, вероятно, высшее политическое руководство и, возможно, некоторые высшие военные деятели», — добавила ван Шаак.

В конце октября генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что от 10 до 16 стран непублично поддерживают создание спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии.



Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.

30 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специализированный суд для расследования преступления агрессии России против Украины.

Также Франция начала работу по созданию спецтрибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины.