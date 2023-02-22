«Отношения США и РФ теряют якорь». В окружении Путина найдутся те, кто нейтрализует диктатора — разговор с Владимиром Огрызко 23 февраля, 07:40 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Отношения США и России после того, как агрессор приостановил участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, теряют последний якорь, считает министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

В то же время, по мнению дипломата, диктатор Владимир Путин, судя по его речи, и россияне сами закрывают перспективу на приличное будущее.

Почему Огрызко обрадовался произнесенной речи диктатора, он рассказал в интервью Radio NV.

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— У меня есть много соображений по поводу того, что сейчас делает Путин. Но нам интересно, что вы думаете. Вот эта речь Путина перед Федеральным собранием, что это было?

— Я вынужден такие речи слушать. Я потратил час 45 минут, чтобы все же дождаться, чем это все завершится. Я вам скажу сейчас, возможно, немного нетривиальную вещь, но я обрадовался. Это может довольно странно звучать, но я обрадовался.

Эта речь и физиономии некоторых лиц в аудитории, тошнота, гадость… Я вспомнил последние съезды Коммунистической партии Советского Союза. Я себя поймал на мысли, что где-то в какой-то момент сейчас Путин скажет " и после этого коммунизм будет построен". Ассоциации очевидные и 100-процентные. Просто меняйте названия тех или иных проектов, объектов, и вы получите ту же риторику. Что касается внешней, внутренней политики — фамилии немного другие, но все остальное — это то же самое.

Это значит, что страна смотрит в прошлое. Страна хочет возвратиться в прошлое. Страна хочет жить в прошлом. И это отлично на самом деле. Потому что нормальные страны строят планы на будущее. Они думают, что нужно сделать такого, чтобы быть конкурентоспособными в этом новом мире, который является жестким. Здесь надо, так сказать, сражаться за свое место под солнцем. Сражаться в фигуральном понимании этого слова. Имею в виду, конкурировать за это место новыми идеями, новыми проектами, новыми вещами, которые отличают тебя позитивно среди других.

А Путин и его вся вся братия, по-другому не скажешь, тянут Россию назад.

Банальный пример, тоже прозвучавший: Россия возвращается к советскому способу образования. И вы знаете, что писали паблики после этого? «Браво, прекрасно, нам не нужно это мерзкое западное образование, потому что оно воспитывает неизвестно кого. Нам нужно обратно в СССР, потому что там все было хорошо».

Я, откровенно говоря, от этого радуюсь, потому что это означает, что они сами себе закрывают перспективу. У них ее не будет. И здесь не нужно даже ничего делать. Они сами это сделают своими руками. Так что, я считаю, что заявление Путина должно восприниматься действительно очень положительно. Это то, о чем нам надо было бы мечтать и думать, как это сделать. А они делают это сами.

— Мы видели с вами эту деморализованную публику на собрании с Путиным. Как мне кажется, доминирующая эмоция — это страх и тревога, испуг. Найдется ли в этом всем собрании вблизи Путина кто-то или группа людей, которые наконец нейтрализуют этого диктатора? Как вы думаете?