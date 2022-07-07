«Доказательство российского геноцида». В Офисе президента ответили на мантру Путина воевать «до последнего украинца» 7 июля, 23:25 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Советники главы Офиса президента Михаил Подоляк и Алексей Арестович ответили на очередные угрозы российского диктатора Владимира Путина воевать «до последнего украинца».

Путин во время встречи с лидерами фракций нелегитимной Госдумы заявил, что войну на Донбассе развязал якобы «коллективный Запад», а не Россия.

«Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», — опять угрожал диктатор.

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В ответ Подоляк сказал, что нет никакого плана «коллективного Запада» и назвал слова Путина примитивной пропагандой.

«Лишь конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное — примитивная пропаганда. Поэтому мантра Путина о „войне до последнего украинца“ — еще одно доказательство продуманного российского геноцида», — пишет Подоляк в Twitter.

Также Арестович ответил, что потугам Путина осталось недолго.

«Не начинали, но уже заканчиваете. Всем этим потугам осталось недолго. Месяц-полтора и все попытки наступления заглохнут понемногу», — сказал он в эфире Фейгин Live.

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