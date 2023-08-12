Давление на Россию. В Офисе президента назвали страну, позиция которой относительно войны изменилась за последний год 12 августа, 11:02 NV Премиум Президент ЮАР Сирил Рамафоса (Фото:GCIS/Handout via REUTERS)

Последние недели показали, что Россия вынуждена учитывать позицию африканских стран, которые недовольны срывом зерновой инициативы. Наиболее активную роль в кампании по давлению на Москву играет ЮАР, хотя еще год назад этого не стоило ожидать.



Об этом в интервью NV рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Он напомнил, что после выхода россиян из зерновой сделки и ракетных ударов по портам Одесской области цены на продовольствие резко выросли. После этого президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса публично объявил, что ему не надо подачки от России, а нужен действенный зерновой коридор из Украины.

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