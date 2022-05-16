Саммит ОДКБ. В организации заявили, что не обсуждали участие стран-членов в войне России против Украины 16 мая, 18:41 Цей матеріал також доступний українською Cаммит ОДКБ (Фото:Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что на встрече глав стран-участниц организации не обсуждалось их участие в войне России против Украины. Об этом сообщает российский прокремлевский ресурс РИА Новости.

Война России против Украины — главные события 16 мая

В сообщении росСМИ говорится, что в ходе встречи российский диктатор Владимир Путин рассказал своим коллегам о ходе войны, которую пропагандистские ресурсы называют «специальной военной операцией».

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«Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался», — сказал Зась.

27 апреля в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что страны ОДКБ не поддерживают Россию в войне против Украины.

Впоследствии разведчики заявили, что РФ планирует организовать в странах ОДКБ производство составляющих военной продукции для обхода санкций.

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