Россия должна уважать «зерновое соглашение». Послы G7 приехали в Одессу

29 июля, 12:02
Послы G7 приехали в Одессу (Фото:twitter.com/MelSimmonsFCDO)

Послы G7 приехали в Одессу (Фото:twitter.com/MelSimmonsFCDO)

В пятницу, 29 июля, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что послы стран G7 в Украине приехали в Одессу и заявили о важности «зернового соглашения».

«Мы с коллегами-послами G7 находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы подтвердить важность заключенного при посредничестве ООН соглашения, позволяющего транспортировать продовольствие из Украины», — написала она в Twitter.

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По ее словам, «Россия должна уважать соглашение».

https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1552913310722449409?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1552913310722449409%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F07%2F29%2F7360824%2F
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Накануне в Министерстве инфраструктуры сообщили, что морские порты Черноморск, Одесса и Южный начали готовиться к погрузке и отправке зерна.

23 июля, менее чем через сутки после подписания соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты, российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами.

В порту было зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, но попала в насосную станцию. В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Эрдогану».

Подписанное в Стамбуле соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

В Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

В Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции. Соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Одесса G7 Война России против Украины

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