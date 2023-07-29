В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО, чтобы оценить ущерб российских атак 29 июля, 12:31 В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО (Фото:Одесский городской совет)

В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для проведения комплексной оценки ущерба, нанесенного культурным и религиозным объектам в результате российских ракетных ударов 19−23 июля.



Об этом сообщили в Одесском горсовете.

«Работа начата. Миссия будет фиксировать последствия атак россиян, все будет документировать», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

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С прошлой недели Россия значительно увеличила количество атак по Одессе, в результате чего разрушениям подверглись гражданские и исторические здания.

В частности в ночь на 23 июля российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО.

Тогда в результате атаки в городе было повреждено 25 памятников архитектуры, в частности сильно разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Также российская ракета убила двух человек.