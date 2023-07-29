В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО, чтобы оценить ущерб российских атак

29 июля, 12:31
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В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО (Фото:Одесский городской совет)

В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО (Фото:Одесский городской совет)

В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для проведения комплексной оценки ущерба, нанесенного культурным и религиозным объектам в результате российских ракетных ударов 19−23 июля.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

«Работа начата. Миссия будет фиксировать последствия атак россиян, все будет документировать», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Памятник архитектуры Дом (Соломос) конца XIX в., который получил значительные разрушения (Фото:REUTERS/Nina Liashonok) Не только Спасо-Преображенский собор. Три памятника архитектуры Одессы, которые получили наибольшие повреждения в результате ракетной атаки

С прошлой недели Россия значительно увеличила количество атак по Одессе, в результате чего разрушениям подверглись гражданские и исторические здания.

В частности в ночь на 23 июля российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО.

Тогда в результате атаки в городе было повреждено 25 памятников архитектуры, в частности сильно разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Также российская ракета убила двух человек.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Одесская область Одесса ООН Культура УПЦ МП Геннадий Труханов ЮНЕСКО Война России против Украины Спасо-Преображенский собор в Одессе

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