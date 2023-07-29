В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО, чтобы оценить ущерб российских атак
В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО (Фото:Одесский городской совет)
В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для проведения комплексной оценки ущерба, нанесенного культурным и религиозным объектам в результате российских ракетных ударов 19−23 июля.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
«Работа начата. Миссия будет фиксировать последствия атак россиян, все будет документировать», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
С прошлой недели Россия значительно увеличила количество атак по Одессе, в результате чего разрушениям подверглись гражданские и исторические здания.
В частности в ночь на 23 июля российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО.
Тогда в результате атаки в городе было повреждено 25 памятников архитектуры, в частности сильно разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Также российская ракета убила двух человек.