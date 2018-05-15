В ОБСЕ выразили беспокойство по поводу ситуации с РИА Новости-Украина

Арлем Дезир считает, что действия СБУ могут быть "непропорциональным вмешательством в деятельность СМИ"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир 15 мая выразил обеспокоенность по поводу рейда украинских спецслужб в офисе российского государственного информационного агентства РИА Новости-Украина.

Его заявление опубликовано на сайте ОБСЕ. Кроме РИА Новости-Украина, в заявлении также говорится о российском пропагандистском канале RT (Russia Today - ред.), в офисе которого якобы тоже были сотрудники СБУ.

Однако в сообщении СБУ упоминается лишь о связи РИА Новости-Украина с московским офисом МИА Россия сегодня, которое использовало подконтрольную ему "сеть медиаресурсов в Украине" для подрывных информационных акций в рамках гибридной войны.

В сообщении говорится, что обыски прошли в пяти офисах, которые используются "указанным медиаресурсом" (РИА Новости-Украина - ред.) и по месту жительства его отдельных функционеров.

Кроме того, о том, что обыски касались и пропагандистского издания Россия сегодня заявляла его главный редактор Маргарита Симоньян.

"Я выражаю серьезную озабоченность по поводу утреннего рейда в российских медиаофисах в Киеве, ареста журналистов и обысков дома у журналистов", - заявил Арлем Дезир.

Он добавил, что борьба с пропагандой "не должна отставать от международных стандартов и не должна представлять собой непропорциональное вмешательство в деятельность СМИ".

В сообщении ОБСЕ также говорится, что, "по имеющимся данным", украинские спецслужбы "вместе с другими журналистами" арестовали руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского - "гражданина Украины, который также имеет российский паспорт".

Ранее СБУ сообщила, что Вышинскому объявили подозрение в госизмене и он задержан. Еще 20 граждан Украины, которые "были привлечены к журналистской деятельности" в РИА Новости-Украина, согласно заявлению замглавы СБУ Виктора Кононенко, будут проходить в расследовании в статусе свидетелей.

В связи с этими событиями посольство России направило Министерству иностранных дел Украины ноту протеста.