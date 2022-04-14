В ОБСЕ представили первый международный доклад о военных преступлениях РФ в Украине 14 апреля, 04:42 Цей матеріал також доступний українською Буча Киевской области, разрушенная войсками РФ (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Независимая экспертная миссия, созданная в рамках Московского механизма ОБСЕ, представила доклад по документированию нарушений прав человека, международного гуманитарного права, а также возможных военных преступлений российских военных в Украине.

Об этом сообщает Укринформ.



Доклад содержит более 100 страниц и содержит расследование правозащитных и гуманитарных последствий вторжения РФ в Украину с 24 февраля 2022 года.

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«Миссия выявила четкие закономерности нарушений международного гуманитарного права российскими вооруженными силами по многим изучаемым вопросам. Особенно это касается ведения ими боевых действий», – говорится в отчете.

Также в нем констатируется, что РФ является агрессором и несет ответственность за все человеческие страдания в Украине. Кроме того, в докладе признание факта оккупации россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и совершение там нарушений международного гуманитарного права еще до масштабного вторжения 24 февраля.

"Большая часть действий российских вооруженных сил в частях Украины, которые она оккупировала до и после 24 февраля 2022 года, в том числе из-за своих прокси, самопровозглашенные "республики" Донецка и Луганска, так же нарушает МГП по военной оккупации", - заявили эксперты.

В докладе задокументированы многочисленные преступления, совершенные российскими войсками, в том числе использование в густонаселенных районах кассетных боеприпасов, боеприпасов с большим радиусом взрыва, таких как большие бомбы или неуправляемые ракеты, артиллерия, минометы, реактивные системы залпового огня и авиационные неуправляемые бомбы. Также было отмечено возможное использование зажигательного оружия, белых фосфорных и термобарических или вакуумных бомб.

Среди многочисленных случаев очевидных нарушений МГП и военных преступлений наиболее вопиющими случаями названы воздушные удары по роддому и драматическому театру в Мариуполе.

Также в докладе содержится фиксация арестов российскими военными мирных жителей, в том числе журналистов, без соблюдения какой-либо процедуры и с применением к ним методов жесткого обращения, приравнивающихся к пыткам.

Кроме того, в докладе указывается на многочисленные обвинения в изнасилованиях, в том числе групповых, совершенных российскими военными, а также задокументированные насильственные действия, нарушающие международное право в сфере прав человека со стороны российских военных, например, целенаправленные убийства, насильственные исчезновения или похищения граждан.

Отдельным нарушением МГП стало использование российскими военными эмблем Красного креста с целью обозначения военных немедицинских транспортных средств, использования флагов Украины, украинской военной или полицейской униформы и транспортных средств, белых флагов, гражданской одежды и символики ОБСЕ для содействия военным операциям России.

В докладе указывается на необходимость серьезного международного расследования на местах расстрелов большого количества мирного населения во время оккупации Россией населенных пунктов вблизи Киева, в частности, Бучи, что указывает на военные преступления и преступления против человечности, совершенные российскими войсками.

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Отдельно указывается на тот факт, что официальная Москва отказалась оказывать содействие в работе независимой экспертной миссии.

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