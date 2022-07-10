Сотни людей вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы напомнить, что война в Украине продолжается

10 июля, 21:01
В Нью-Йорке прошла акция Война не закончилась (Фото:Consulate General of Ukraine in New York / Facebook)

В Нью-Йорке прошла акция Война не закончилась (Фото:Consulate General of Ukraine in New York / Facebook)

В Нью-Йорке в воскресенье, 10 июля, прошла акция Война не закончилась — сотни активистов с сине-желтыми флагами прошли по центру крупнейшего города США.

Как сообщает пресс-служба консульства Украины в Нью-Йорке, участники акции прошли четыре километра по Бродвею — от Таймс-Сквер до парка Вашингтона.

«Не позволяйте ни себе, ни тем, кто вокруг вас почувствовать «усталость от войны в Украине», «объединяйтесь ради победы украинцев над путинскими орками», «мир, достаточно обещаний — дай Украине оружие», «Украина победит», «Слава Украине» — такие лозунги звучали на протяжении всего двухчасового мероприятия.

Видео дня

Consulate General of Ukraine in New York / Facebook
Consulate General of Ukraine in New York / Facebook
Consulate General of Ukraine in New York / Facebook
Consulate General of Ukraine in New York / Facebook
Consulate General of Ukraine in New York / Facebook
Consulate General of Ukraine in New York / Facebook
Consulate General of Ukraine in New York / Facebook

Один из организаторов акции Артур Згуров в комментарии Укринформу рассказал, что цель акции — напомнить общественности, что война в Украине продолжается, а Россия продолжает бомбить города убивать украинцев.

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Осторожно: усталость от Украины

«Война продолжается — мы не должны уставать повторять это, и все вместе мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы она закончилась», — сказал на митинге генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов.

Он подчеркнул, что Украина не может согласиться ни на какие условия, предусматривающие обмен территорий на перемирие.

В митинге также принял участие постоянный представитель Чешской Республики при ООН Якуб Кулганек.

«Чехия полностью поддерживает Украину, потому что речь идет не только об Украине, ведь украинцы борются не только за свою свободу, но и за нас. Поэтому для Чехии эта поддержка так важна. Мы не просто хотим, чтобы Украина победила — нам это нужно. Поэтому так активно помогаем в гуманитарной сфере и поставках оружия», — сказал Кулганек в комментарии Укринформу.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   США Акция Нью-Йорк Украина-США Война в Украине Война России против Украины

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