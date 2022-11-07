На Манхэттене показали спектакль о войне в Украине

7 ноября, 06:39
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Манхэттен в Нью-Йорке (Фото:robertovivancos/pexels)

Манхэттен в Нью-Йорке (Фото:robertovivancos/pexels)

В театре Soho Playhouse на Манхэттене состоялась премьера спектакля Псалом, посвященного борьбе украинского народа против российских оккупантов. Спектакль построен на стихах украинского писателя из Нью-Йорка Василия Махно.

Об этом сообщает Укринформ.

Идея постановки принадлежит актеру Георгию Мельскому — выходцу из Украины, проживающему в США. Он при участии американского аранжировщика Яна Перчука положил поэзию Махно на музыку и исполняет на фоне кадров войны, руин Бучи, Мариуполя и других городов, картин жизни украинских беженцев.

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«24 февраля, когда Россия напала на Украину, я был так шокирован, что начал выносить идею — как показать это для американского зрителя, но на языке искусства… Обсудил ее с Махном… Цикл его «псалмов» о войне подошел для этого идеально», — сказал Мельский.

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По словам Махно, основная идея проекта – «зафиксировать это сложное время и совместно пережить».

Деньги, вырученные за билеты, пойдут на гуманитарный счет Нацбанка Украины, а также на поддержку пострадавших во время войны писателей.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Нью-Йорк Украина-США Война в Украине Манхэттен Война России против Украины

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