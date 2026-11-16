В новый санкционный список ЕС попали владельцы Wildberries и Ozon, нефтяные компании и хакерская группировка

ЕС ввел санкции против 143 лиц и организаций, связанных с Россией (Фото: REUTERS/Yves Herman)

16 ноября Совет Европейского союза расширил санкции против России. В списки были включены 12 физических лиц и 101 организация, причастные к финансированию российской войны против Украины, а также еще 30 человек и две организации, связанные с информационными операциями и кибератаками.

Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В Евросоюзе пояснили, что новые ограничения призваны усилить давление на российский банковский сектор и перекрыть финансовые каналы, через которые Москва получает государственные доходы и финансирует военные действия.

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В частности, под санкции попали единственный владелец одного из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries, а также владелец контрольного пакета акций компании Ozon, работающей в сфере электронной коммерции.

Ограничения также были введены против ряда российских предприятий и бизнесменов, связанных с нефтяной и энергетической отраслями. Среди них — операторы нефтеперерабатывающих заводов и нефтяного терминала в Санкт-Петербурге, а также компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти.

В санкционный список также включили компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Сейшельских Островов и Омана, закупающие российские нефтепродукты. Кроме того, ограничения затронули предпринимателей, связанных с судами, которые перевозят российскую нефть в обход санкций ЕС.

Активы лиц, попавших под санкции, должны быть заморожены. Им также запрещено предоставлять финансовые или экономические ресурсы, а физическим лицам — въезжать в страны Евросоюза.

Отдельно ЕС ввел санкции против 30 лиц и двух организаций, причастных к российским операциям по информационному манипулированию, пропаганде и кибератакам против Украины и государств Евросоюза.

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Среди организаций, попавших под санкции, — московское Агентство социального проектирования (Social Design Agency, SDA), специализирующееся на связях с общественностью и политических технологиях.

По данным Совета ЕС, агентство проводит масштабные кампании по манипулированию информацией и вмешательству в информационное пространство других государств. Эту деятельность финансирует и контролирует администрация российского диктатора Владимира Путина.

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SDA использует СМИ и социальные сети для распространения пророссийских нарративов и дезинформации. В частности, агентство организовывало информационные операции против стран и институтов Евросоюза, пытаясь ослабить поддержку Украины среди европейцев.

Речь идет, в частности, о кампаниях в преддверии выборов в Европейский парламент 2024 года, а также об информационных операциях против Германии и Франции. Санкции также были распространены на 24 сотрудников агентства, причастных к подготовке и проведению таких кампаний.

В список также внесли российских пропагандистов Виталия Елисеева и Петра Марченко, блогера и военного обозревателя украинского происхождения Юрия Подоляку, а также журналиста Чея Боуза, работающего в международном подразделении RT.

В Совете ЕС отметили, что эти лица распространяют информационные манипуляции и нарративы, оправдывающие и поддерживающие российскую агрессию против Украины.

Еще одним объектом санкций стала пророссийская хакерская группировка NoName057(16), созданная в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным Совета ЕС, группировка организует кибератаки на государственные учреждения, объекты критической инфраструктуры и частные компании в Украине, США и странах Евросоюза.

В Европе его целями становились сайты энергетических, финансовых и транспортных учреждений, объекты водоснабжения, а также политические партии и кандидаты во время избирательных кампаний.

В Совете ЕС подчеркнули, что новые ограничения являются ответом на усиление гибридных операций России, направленных на дестабилизацию европейских обществ.

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19 октября представительница Еврокомиссии Паола Пиньо заявила, что ЕК активно работает над подготовкой 22-го пакета санкций против России . Его должны утвердить до конца ноября.