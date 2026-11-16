В новый санкционный список ЕС попали владельцы Wildberries и Ozon, нефтяные компании и хакерская группировка
ЕС ввел санкции против 143 лиц и организаций, связанных с Россией (Фото: REUTERS/Yves Herman)
16 ноября Совет Европейского союза расширил санкции против России. В списки были включены 12 физических лиц и 101 организация, причастные к финансированию российской войны против Украины, а также еще 30 человек и две организации, связанные с информационными операциями и кибератаками.
Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба Совета ЕС.
В Евросоюзе пояснили, что новые ограничения призваны усилить давление на российский банковский сектор и перекрыть финансовые каналы, через которые Москва получает государственные доходы и финансирует военные действия.
В частности, под санкции попали единственный владелец одного из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries, а также владелец контрольного пакета акций компании Ozon, работающей в сфере электронной коммерции.
Ограничения также были введены против ряда российских предприятий и бизнесменов, связанных с нефтяной и энергетической отраслями. Среди них — операторы нефтеперерабатывающих заводов и нефтяного терминала в Санкт-Петербурге, а также компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти.
В санкционный список также включили компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Сейшельских Островов и Омана, закупающие российские нефтепродукты. Кроме того, ограничения затронули предпринимателей, связанных с судами, которые перевозят российскую нефть в обход санкций ЕС.
Активы лиц, попавших под санкции, должны быть заморожены. Им также запрещено предоставлять финансовые или экономические ресурсы, а физическим лицам — въезжать в страны Евросоюза.
Отдельно ЕС ввел санкции против 30 лиц и двух организаций, причастных к российским операциям по информационному манипулированию, пропаганде и кибератакам против Украины и государств Евросоюза.
Среди организаций, попавших под санкции, — московское Агентство социального проектирования (Social Design Agency, SDA), специализирующееся на связях с общественностью и политических технологиях.
По данным Совета ЕС, агентство проводит масштабные кампании по манипулированию информацией и вмешательству в информационное пространство других государств. Эту деятельность финансирует и контролирует администрация российского диктатора Владимира Путина.
SDA использует СМИ и социальные сети для распространения пророссийских нарративов и дезинформации. В частности, агентство организовывало информационные операции против стран и институтов Евросоюза, пытаясь ослабить поддержку Украины среди европейцев.
Речь идет, в частности, о кампаниях в преддверии выборов в Европейский парламент 2024 года, а также об информационных операциях против Германии и Франции. Санкции также были распространены на 24 сотрудников агентства, причастных к подготовке и проведению таких кампаний.
В список также внесли российских пропагандистов Виталия Елисеева и Петра Марченко, блогера и военного обозревателя украинского происхождения Юрия Подоляку, а также журналиста Чея Боуза, работающего в международном подразделении RT.
В Совете ЕС отметили, что эти лица распространяют информационные манипуляции и нарративы, оправдывающие и поддерживающие российскую агрессию против Украины.
Еще одним объектом санкций стала пророссийская хакерская группировка NoName057(16), созданная в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
По данным Совета ЕС, группировка организует кибератаки на государственные учреждения, объекты критической инфраструктуры и частные компании в Украине, США и странах Евросоюза.
В Европе его целями становились сайты энергетических, финансовых и транспортных учреждений, объекты водоснабжения, а также политические партии и кандидаты во время избирательных кампаний.
В Совете ЕС подчеркнули, что новые ограничения являются ответом на усиление гибридных операций России, направленных на дестабилизацию европейских обществ.
19 октября представительница Еврокомиссии Паола Пиньо заявила, что ЕК активно работает над подготовкой 22-го пакета санкций против России . Его должны утвердить до конца ноября.