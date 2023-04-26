«Воспринимаем серьезно». Шведская ракета случайно упала в Норвегии 26 апреля, 09:31 Швеция запустила ракету в понедельник, 24 апреля (Фото:www.facebook.com/SSC.SwedishSpaceCorporation)

Исследовательская ракета, которую Швеция запустила в понедельник, 24 апреля, случайно упала на территории Норвегии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Шведской космической корпорации (SSC).

Ракета достигла высоты около 250 километров, но затем она «пошла немного длиннее и западнее траекторией, чем рассчитывалось», и упала в горном массиве примерно в 14 километрах от норвежской территории.

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По словам руководителя отдела по связям с общественностью SSC Филиппа Ольссона, ракета упала в горах на высоте 1000 метров и в 10 километрах от ближайшего населенного пункта.

«Это отклонение мы воспринимаем серьезно. Сейчас выясняем причину, почему ракета пролетела дальше на северо-запад, чем предполагалось», — сказал менеджер по эксплуатации ракет и аэростатов Esrange Марко Кохберг.

Он добавил, что пока слишком рано делать предположения о причинах.

«Мы ожидаем больше информации от расследования», — сказал он.