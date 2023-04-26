«Воспринимаем серьезно». Шведская ракета случайно упала в Норвегии
Швеция запустила ракету в понедельник, 24 апреля (Фото:www.facebook.com/SSC.SwedishSpaceCorporation)
Исследовательская ракета, которую Швеция запустила в понедельник, 24 апреля, случайно упала на территории Норвегии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Шведской космической корпорации (SSC).
Ракета достигла высоты около 250 километров, но затем она «пошла немного длиннее и западнее траекторией, чем рассчитывалось», и упала в горном массиве примерно в 14 километрах от норвежской территории.
По словам руководителя отдела по связям с общественностью SSC Филиппа Ольссона, ракета упала в горах на высоте 1000 метров и в 10 километрах от ближайшего населенного пункта.
«Это отклонение мы воспринимаем серьезно. Сейчас выясняем причину, почему ракета пролетела дальше на северо-запад, чем предполагалось», — сказал менеджер по эксплуатации ракет и аэростатов Esrange Марко Кохберг.
Он добавил, что пока слишком рано делать предположения о причинах.
«Мы ожидаем больше информации от расследования», — сказал он.