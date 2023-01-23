На войне против Украины погибли или получили ранения почти 180 тысяч российских солдат — начальник Генштаба Норвегии 23 января, 10:35 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

На войне России против Украины погибли или получили ранения почти 180 тысяч российских солдат, заявил начальник Генерального штаба Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью норвежскому телеканалу TV2 в воскресенье, 22 января.

По мнению Кристофферсена, ссылающегося на мобилизационный потенциал РФ и возможности производства вооружения, даже несмотря на тяжелые потери, Кремль способе «продолжать эту войну довольно долго».

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По его словам, с украинской стороны погибли или были ранены более 100 тысяч военнослужащих, а также погибли 30 тысяч украинских гражданских лиц.

Генерал не пояснил, откуда были получены эти цифры.

Кристофферсен также призвал к скорейшей поставке боевых танков Украине.

По данным украинского Генштаба на утро 23 января, за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 720 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 121480 своих военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что каждый день в Украине ликвидируют «примерно 500−600″ российских военных. ВСУ теряют в десять раз меньше человек, подчеркнул он.