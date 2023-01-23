Секретное заседание. В Норвегии обсудят возможную передачу Украине танков Leopard — СМИ 23 января, 13:40 Танки Leopard (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В понедельник, 23 января в Норвегии расширенный комитет по иностранным делам и обороне созван на секретное заседание, в ходе которого обсудят военную поддержку Украины и поставку танков Leopard, сообщает Dagbladet.

Время и место встречи держится в секрете.

«Ожидается, что сегодня вечером комитет обсудит, должна ли Норвегия официально обратиться к Бербок (главе МИД Германи — ред) за разрешением поддержать Украину немецкими танками», — сказано в статье.

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В начале января министр обороны Норвегии Берн Арилд Грам сообщил, что его страна передала для нужд Украины 10 тысяч артиллерийских снарядов 155 мм.

Фото: NV

Британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Украине 14 танков Challenger 2, что делает Британию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки, на которых настаивал Киев.

В последние недели некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают одобрения этого решения от Германии. В кулуарах саммита в Рамштайне министры из 15 стран обсуждали передачу этого вооружения Украине.

Впрочем, Германия пока не приняла решения по этому поводу. Некоторые СМИ писали, что Берлин одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams. Но канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны ФРГ опровергли эти сообщения.

По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

После этого Польша пообещала создать меньшую коалицию, если Германия не согласится передать Украине танки.