В Нидерландах отменили льготы для украинских студентов: надо будет платить около €10 тысяч 3 июля, 04:09 Обычно студенты не из ЕС платят за обучение в Нидерландах от 10 000 до 15 000 евро в год (Фото:pexels.com/@max-fischer)

В Нидерландах отменили сниженную стоимость обучения для украинских студентов. Желающие учиться в университетах со следующего года должны будут платить около 10 тысяч евро как студенты из-за пределов ЕС.

Об этом сообщает Volkskrant.



«Украинские беженцы, которые хотят учиться в большинстве учебных заведений Нидерландов в следующем учебном году будут должны платить за обучение как студенты из стран вне ЕС. Это около 10 тысяч евро», — говорится в сообщении.

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В связи с этим отмечается, что для многих украинцев это сделает невозможным дальнейшее обучение в нидерландских вузах.

В текущем учебном году в Нидерландах действовало исключение для украинских студентов-беженцев. Они платили ту же сумму, что и нидерландские студенты — 2209 евро. Такую льготу решили ввести в Организации университетов Нидерландов и Ассоциации университетов прикладных наук. Но это не было организовано на уровне государственной поддержки.

Обычно студенты из-за пределов ЕС платят за обучение в Нидерландах от 10 000 до 15 000 евро в год.