В Непале разбился пассажирский самолет, на борту находились 72 человека, вероятно, все погибли

15 января, 10:53
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Авиакатастрофа в Непале (Фото:Bijay Neupane/Handout via REUTERS)

Авиакатастрофа в Непале (Фото:Bijay Neupane/Handout via REUTERS)

В Непале потерпел крушение пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, следовавший из столицы Катманду в Покхару. По предварительным данным, все 72 человека погибли.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров также находились россияне.

На месте происшествия работают спасатели. Сотрудники экстренных служб обнаружили на месте падения самолета тела.

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Reuters со ссылкой на пресс-службу аэропорта Непала пишет, что на борту самолета находились пять граждан Индии, четверо россиян, один ирландец, два гражданина Южной Кореи, один гражданин Австралии, один гражданин Франции и один гражданин Аргентины.

https://twitter.com/KazmiWajahat/status/1614514162880897026?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1614514162880897026%7Ctwgr%5E2cf3da839beccfb83e4390b24b939bf582dba162%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fadm.espreso.tv%2Fnews%2Fedit%2F538554
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Между тем, как передают местные СМИ, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созывает экстренное заседание Кабинета министров по авиакатастрофе.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что МИД Украины взаимодействует с непальской стороной в целях выяснения возможного наличия украинцев среди пассажиров самолета.

https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1614540544444862464
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Авиакатастрофа Непал Пострадавшие

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