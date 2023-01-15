В Непале разбился пассажирский самолет, на борту находились 72 человека, вероятно, все погибли 15 января, 10:53 Авиакатастрофа в Непале (Фото:Bijay Neupane/Handout via REUTERS)

В Непале потерпел крушение пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, следовавший из столицы Катманду в Покхару. По предварительным данным, все 72 человека погибли.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров также находились россияне.

На месте происшествия работают спасатели. Сотрудники экстренных служб обнаружили на месте падения самолета тела.

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Reuters со ссылкой на пресс-службу аэропорта Непала пишет, что на борту самолета находились пять граждан Индии, четверо россиян, один ирландец, два гражданина Южной Кореи, один гражданин Австралии, один гражданин Франции и один гражданин Аргентины.

Между тем, как передают местные СМИ, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созывает экстренное заседание Кабинета министров по авиакатастрофе.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что МИД Украины взаимодействует с непальской стороной в целях выяснения возможного наличия украинцев среди пассажиров самолета.