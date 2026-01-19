Украина приостанавливает дополнительные заказы ударных дронов HX-2 от немецкой компании Helsing из-за проблем, которые возникли во время их испытания. Об этом пишет Bloomberg в понедельник, 19 января, ссылаясь на презентацию немецкого оборонного ведомства и пять человек из Германии и Украины, знакомых с вопросом.

Согласно презентации, которую подготовило Министерство обороны Германии, дрон HX-2 имел проблемы со взлетом во время испытаний украинским подразделением. В презентации говорится, что дрон не имел некоторых заявленных компонентов, необходимых для автономного управления.

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По словам трех источников агентства, беспилотники Helsing были заглушены вблизи фронта, что привело к разрыву связи с операторами. В частности, в презентации отмечалось, что только 25% HX-2 смогли запуститься во время испытаний. Три человека заявили, что на запуски повлияли механические проблемы катапульты.

В компании Helsing в свою очередь отрицают, что только четверть беспилотников удалось успешно запустить во время испытаний. Представитель компании утверждает, что в контракте на поставку дронов с самого начала было указано, что Helsing сначала будет поставлять HF-1, а затем перейдет на более совершенные HX-2. Он также отметил, что менее 40% дронов HF-1 остаются на складах Украины, и отметил, что дроны используются регулярно.

Как пишет Bloomberg, пресс-секретарь Министерства обороны Германии заявила, что руководство ведомства не пересматривало и не утверждало отчет об испытаниях беспилотников. В то же время в Минобороны Украины заявили, что не комментируют секретную информацию.

Bloomberg пишет, что в 2024 году компания Helsing подписала соглашение о поставках Украине 4000 ударных дронов, произведенных совместно с украинской компанией.