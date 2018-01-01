В Нацполиции призвали не разрешить оккупантам и диверсантам попасть в Украину из оккупированного Крыма Сегодня, 22:37 8 Цей матеріал також доступний українською Вячеслав Аброськин призвал не допустить диверсантов

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин призвал активизировать работу и не дать лидерам и участникам преступных групп из аннексированного Крыма проникнуть на материковую часть Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Наша задача - не допустить на территорию Украины тех, кто дестабилизирует ситуацию", - отметил Аброськин.

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По его мнению, только при условии эффективного сотрудничества и отлаженной коммуникации полиции Херсонской области, пограничников и полиции Крыма работа будет приносить реальные результаты.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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