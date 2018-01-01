Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Яковина
3 декабря: Гибель цивилизации и президент-зомби
Питер Дикинсон
От Азова до Вашингтона. Как Кремль торгует русофобией
Анастасия Леухина
Какие люди приведут Украину к успеху
Андрей Смирнов
Порошенко продолжил рвать отношения с РФ

В Нацполиции призвали не разрешить оккупантам и диверсантам попасть в Украину из оккупированного Крыма

Сегодня, 22:37
8
Цей матеріал також доступний українською

Вячеслав Аброськин призвал не допустить диверсантов

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин призвал активизировать работу и не дать лидерам и участникам преступных групп из аннексированного Крыма проникнуть на материковую часть Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Наша задача - не допустить на территорию Украины тех, кто дестабилизирует ситуацию", - отметил Аброськин.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек
Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

По его мнению, только при условии эффективного сотрудничества и отлаженной коммуникации полиции Херсонской области, пограничников и полиции Крыма работа будет приносить реальные результаты.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины. 

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона. 

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными. 

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Херсон Полиция Крым

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 01:57

article_img
Дональд Трамп назвал возможную дату следующей встречи с Ким Чен Ыном

Последние новости

Футбол

Сегодня, 23:30

Стал известен обладатель Золотого мяча-2018
Страны

Сегодня, 23:27

Масштабные протесты во Франции: в Марселе скончалась женщина, в дом которой залетела граната
Политика

Сегодня, 23:13

Порошенко: Россия не имеет права вмешиваться в деятельность украинской церкви

ТОП-3 мнений

Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
3538
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Российский шпион? Трамп попал в ловушку
2149
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
Путину удалось схватить за рукав Трампа
1985
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28834
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25024
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
19536
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28834
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25024
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
19536