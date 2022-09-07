«Приближается зима и будет тяжело». Война России против Украины переходит в критическую фазу — Столтенберг 7 сентября, 15:47 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины переходит в критическую фазу.

«Приближается зима и будет тяжело. Сложно украинскому народу и вооруженным силам, борющимся за свою свободу, и нам, кто их поддерживает», — написал он в колонке для FT.



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По его словам, единство и солидарность союзников подвергнутся серьезному испытанию.

«Поскольку семьи и предприятия испытывают кризис резкого роста цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванных жестоким вторжением России. Перед нами тяжелые шесть месяцев с угрозой отключений электроэнергии, сбоев и возможно даже гражданских беспорядков», — считает он.

Однако Столтенберг отметил, что следует «держаться курса и противостоять тирании ради Украины и ради нас».

«Мы платим цену за поддержку Украины. Но цена, которую мы платим, исчисляется в долларах, евро и фунтах, а для украинцев – жизнью. И все мы заплатим намного более высокую цену, если Россия и другие авторитарные режимы поверят, что могут вторгнуться к своим соседям и безнаказанно нарушать международное право», — заявил он.

По словам генсека, если Россия перестанет воевать, будет мир, но если Украина перестанет воевать, она перестанет существовать как независимое государство.

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