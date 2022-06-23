Война России против Украины будет долгосрочной, страны НАТО должны поставлять оружие — Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины будет «долгосрочной».
Об этом сообщает Politico.
По его словам, союзники по НАТО несут «политическое и моральное обязательство» не прекращать поставки оружия Украине.
«Мы должны поддерживать поставки современных вооружений, тяжелых вооружений, как это уже давно делают союзники по НАТО, а также ту роль, которую НАТО может сыграть в обеспечении поддержки», — сказал Столтенберг.
Генсек добавил, что война в Украине фактически началась еще в 2014 году.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.