Война России против Украины будет долгосрочной, страны НАТО должны поставлять оружие — Столтенберг

23 июня, 10:16
Цей матеріал також доступний українською
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины будет «долгосрочной».

Об этом сообщает Politico.

По его словам, союзники по НАТО несут «политическое и моральное обязательство» не прекращать поставки оружия Украине.

Читайте также:
«Приближается 1944 год». Украина выйдет на границы с Россией, и Кремль попросит о переговорах — политолог Рамис Юнус

«Мы должны поддерживать поставки современных вооружений, тяжелых вооружений, как это уже давно делают союзники по НАТО, а также ту роль, которую НАТО может сыграть в обеспечении поддержки», — сказал Столтенберг.

Видео дня

Генсек добавил, что война в Украине фактически началась еще в 2014 году.

https://www.youtube.com/watch?v=IRes8STzAIw
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X