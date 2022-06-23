Война России против Украины будет долгосрочной, страны НАТО должны поставлять оружие — Столтенберг 23 июня, 10:16 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины будет «долгосрочной».

Об этом сообщает Politico.

По его словам, союзники по НАТО несут «политическое и моральное обязательство» не прекращать поставки оружия Украине.

«Мы должны поддерживать поставки современных вооружений, тяжелых вооружений, как это уже давно делают союзники по НАТО, а также ту роль, которую НАТО может сыграть в обеспечении поддержки», — сказал Столтенберг.

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Генсек добавил, что война в Украине фактически началась еще в 2014 году.

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