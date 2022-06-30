«Запугивания России не действуют». Украина должна победить в войне, НАТО увеличит помощь — заместитель генсека 30 июня, 10:49 Мирча Джоанне (Фото:www.nato.int)

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане заявил, что Украина должна победить в войне, для этого Альянс увеличит помощь.

Об этом сообщается на сайте Киевского форума безопасности.

«Я ожидаю, что Стратегическая концепция (НАТО) в 2022 году подтвердит решения, которые мы приняли на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении Украины, а также Грузии», — сказал он в специальном видеообращении к Киевскому форуму безопасности.

Видео дня

По его словам, «запугивания не действуют», а «двери НАТО остаются открытыми».

Джоан добавил, что Россия должна вывести все свои войска и технику и «прекратить навязывать свое господство свободной и независимой нации».

«С нашей поддержкой Украина может победить. Она должна победить», — сказал Джоан.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.