«Запугивания России не действуют». Украина должна победить в войне, НАТО увеличит помощь — заместитель генсека
Мирча Джоанне (Фото:www.nato.int)
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане заявил, что Украина должна победить в войне, для этого Альянс увеличит помощь.
Об этом сообщается на сайте Киевского форума безопасности.
«Я ожидаю, что Стратегическая концепция (НАТО) в 2022 году подтвердит решения, которые мы приняли на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении Украины, а также Грузии», — сказал он в специальном видеообращении к Киевскому форуму безопасности.
По его словам, «запугивания не действуют», а «двери НАТО остаются открытыми».
Джоан добавил, что Россия должна вывести все свои войска и технику и «прекратить навязывать свое господство свободной и независимой нации».
«С нашей поддержкой Украина может победить. Она должна победить», — сказал Джоан.
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