Россия хочет не переговоров, а заморозить войну для нового наступления весной — Столтенберг 7 декабря, 14:04 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия хочет не переговоров, а заморозить войну для нового наступления весной, поэтому Запад должен продолжать поставлять оружие Киеву.

Об этом сообщает FT.

По его словам, условий для мирного урегулирования войны сейчас нет.

Столтенберг призвал членов НАТО продолжать поставлять оружие Киеву в течение зимы, поскольку Россия желает заморозки конфликта, чтобы подготовиться к новому наступлению весной.

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«Условий [для переговоров] сейчас нет, потому что Россия не продемонстрировала никаких признаков участия в переговорах, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал генеральный секретарь НАТО.

По его словам, украинцы должны решать, когда пора начать переговоры и согласовать условия.

«Большинство войн и, скорее всего, тоже эта война закончится за столом переговоров», — сказал он.