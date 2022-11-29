Путин терпит поражение в Украине и пытается использовать зиму как оружие — Столтенберг 29 ноября, 13:25 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин терпит поражение в Украине и пытается использовать зиму как оружие.

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, главное внимание сейчас сосредоточено на поддержке Украины, а также обеспечении того, чтобы Путин не победил.

Столтенберг добавил, что союзники по Альянсу доставили генераторы и запчасти, чтобы помочь Киеву восстановить поврежденные энергетические объекты.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что не может быть долгого мира, если победит агрессор.

29−30 ноября в румынском Бухаресте состоится знаковый саммит НАТО. Министры иностранных дел Альянса соберутся в том же городе, где 14 лет назад было подтверждено, что Украина и Грузия станут членами Альянса, однако странам в итоге не позволили примкнуть к Плану действий по членству в НАТО.