В НАТО заявили, что поддержка Украины не изменится с наступлением зимы 17 сентября, 14:00 НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Глава Военного комитета Североатлантического Альянса адмирал Роб Бауэр в субботу, 17 сентября, заверил, что НАТО с наступлением зимы не будет менять свою позицию по поводу поддержки Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

«Чрезвычайная смелость украинских вооруженных сил и украинского народа снова и снова будет одерживать верх над оппонентом. Союзники НАТО будут поддерживать их столько, сколько нужно. Приближается зима, но наша поддержка останется несокрушимой», — заявил Бауэр.



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По его словам, неспровоцированная война России против Украины стала началом новой эпохи глобальной безопасности и является "большей, чем сама Украина".



«Нападению подвергся весь международный порядок, основанный на правилах. Это, а также террористические группировки, использующие асимметричные средства ведения войны и создающие глобальные и локальные кризисы, а также Китай, массово наращивающий военные усилия и прибегающий к опасной риторике, – все это тяготеет над нами», — отметил Бауэр.



Глава Военного комитета также подчеркнул, что перед НАТО стоит «священная задача защищать миллиард граждан, живущих на его территории, всегда планировать и думать наперед».

"И мы готовы ожидать неожиданного", - добавил адмирал.



В пятницу, 16 сентября, началась конференция Военного комитета НАТО. В ней принимают участие командующие вооруженными силами союзников, обсуждающие вопросы стратегического развития Североатлантического союза.

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