В НАТО заявили, что после поражения планы России не изменятся 20 января, 03:22 Роб Бауэр (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что после поражения в Украине агрессивные планы Кремля и диктатора Владимира Путина не изменятся.



Он отметил, что истощение военных запасов РФ во время боевых действий в Украине не повлияет на агрессивные планы Кремля.

"Я думаю, что все государства соглашаются с фактом, что независимо от исхода войны россияне, скорее всего, будут иметь аналогичные амбиции. Даже если они проиграют войну с Украиной, они продолжат иметь те же амбиции. И по этой причине угроза не исчезает", - заявил Бауэр

Видео дня

Военный считает, что после поражения в Украине российские вооруженные силы "сделают выводы" и смогут восстановиться. Поэтому конфликт НАТО и РФ вполне вероятен.

"Они не были очень успешными в том, когда совершили вторжение в Украину. На это понадобится время. И речь ли идет о периоде от трех до пяти лет, или от трех до десяти лет - это то, о чем мы вместе должны поговорить. Это будет изучено разведывательными службами", - сообщил Бауэр.