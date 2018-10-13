13 октября 2018, суббота

В НАТО заявили о готовности реагировать на угрозу со стороны России

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Крупнейшие учения НАТО пройдут с 25 октября по 7 ноября

Крупнейшие учения НАТО пройдут с 25 октября по 7 ноября

США и их союзники по НАТО заявили о готовности реагировать на растущую угрозу со стороны России, заявил командующий европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, передает Sky News.

Отвечая на вопрос, какое сообщение Кремлю пытается передать альянс, перебрасывая на учения в Северное море 100 000-тонный авианосец Harry S.Truman, Скапаротти заявил, что это демонстрация возможностей блока.

"Мы готовы ответить в случае необходимости, и мы будем защищать Атлантику. Нам нужно продолжать наращивать наши возможности и тренироваться, чтобы мы сохранились доминирование в том, что касается военного потенциала", - отметил генерал.

Он также подчеркнул, что Россия приступила к усилению своего присутствия.

Смотрите также

Напомним, что с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике пройдут крупнейшие военные учения НАТО Trident Juncture, в которых примут участие около 45 тысяч военнослужащих из 31 страны, а также более 110 самолетов и 60 кораблей.

Расширение масштабов военных учений Североатлантического альянса стало ответом на агрессию России против Украины и ее угрозы в адрес других стран.

 

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове