В НАТО заявили о готовности реагировать на угрозу со стороны России

США и их союзники по НАТО заявили о готовности реагировать на растущую угрозу со стороны России, заявил командующий европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, передает Sky News.

Отвечая на вопрос, какое сообщение Кремлю пытается передать альянс, перебрасывая на учения в Северное море 100 000-тонный авианосец Harry S.Truman, Скапаротти заявил, что это демонстрация возможностей блока.

"Мы готовы ответить в случае необходимости, и мы будем защищать Атлантику. Нам нужно продолжать наращивать наши возможности и тренироваться, чтобы мы сохранились доминирование в том, что касается военного потенциала", - отметил генерал.

Он также подчеркнул, что Россия приступила к усилению своего присутствия.

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Напомним, что с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике пройдут крупнейшие военные учения НАТО Trident Juncture, в которых примут участие около 45 тысяч военнослужащих из 31 страны, а также более 110 самолетов и 60 кораблей.

Расширение масштабов военных учений Североатлантического альянса стало ответом на агрессию России против Украины и ее угрозы в адрес других стран.