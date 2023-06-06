«Признаки контрнаступления ВСУ». В НАТО сообщают об усилении боевых действий на востоке Украины — СNN 6 июня, 22:31 Украинский военный (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Официальные лица США и Запада видят признаки начала контрнаступления украинской армии, сообщает СNN со ссылкой на западных официальных лиц.

Неназванный официальный представитель НАТО в комментарии телеканалу сообщил о «значительном усилении боевых действий» на востоке страны за последние 48 часов, поскольку украинские войска исследуют слабые места в российской обороне.

Видео дня

Также два представителя европейской военной разведки заявили, что украинские силы в последние несколько дней начали проверять российские позиции с помощью артиллерийских ударов и наземных атак, чтобы найти уязвимые места, через которые они могут прорваться.

По словам западных чиновников, подрыв Россией плотины Каховской ГЭС может осложнить некоторые планы Украины и затруднить переход украинских войск через реку Днепр.

«Все, что могло быть запланировано ниже по течению от плотины, вероятно, должно быть перепланировано. В конечном итоге уровень воды снизится, но, скорее всего, катастрофическое наводнение затронуло мосты и дороги в этом районе, поэтому их нельзя будет использовать так, как планировалось ранее» — сказал посол Европы в Вашингтоне.

По словам чиновника, США и западное разведывательное сообщество все еще выясняют, кто несет ответственность за разрушение плотины, но официальные лица склоняются к тому, что виновата Россия.

Ранее командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что в военном командовании была учтена возможность подрыва Каховской ГЭС российскими войсками и это не должно помешать украинскому наступлению.

Также президент Украины Владимир Зеленский говорил, что подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории.