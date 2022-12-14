Не всегда соотносит цели с возможностями. Путин ведет себя безрассудно, Кремль не может справиться даже с простыми вещами — посол США в НАТО

14 декабря, 14:35
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Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин показал себя довольно «безрассудным», он «не всегда соотносит цели с возможностями», заявила посол США в НАТО Джулианна Смит.

Об этом сообщает Sky News.

По ее словам, Кремль продемонстрировал некомпетентность и показал, что он «не в состоянии справиться с такими простыми вещами», как «логистика и контроль».

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Смит заявила, что военный альянс укрепил свои силы вдоль восточного фронта, чтобы оказать «максимальное давление» на Москву.

По ее словам, «каждый участник, не находившийся на восточном фланге», внес свой вклад в это наращивание.

https://www.youtube.com/watch?v=X9MlacoiLcE&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин НАТО Война России против Украины

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