Не всегда соотносит цели с возможностями. Путин ведет себя безрассудно, Кремль не может справиться даже с простыми вещами — посол США в НАТО
Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин показал себя довольно «безрассудным», он «не всегда соотносит цели с возможностями», заявила посол США в НАТО Джулианна Смит.
Об этом сообщает Sky News.
По ее словам, Кремль продемонстрировал некомпетентность и показал, что он «не в состоянии справиться с такими простыми вещами», как «логистика и контроль».
Смит заявила, что военный альянс укрепил свои силы вдоль восточного фронта, чтобы оказать «максимальное давление» на Москву.
По ее словам, «каждый участник, не находившийся на восточном фланге», внес свой вклад в это наращивание.