«Не Москва решает». Столтенберг ответил на заявления Пескова о том, что гарантии для Украины «опасны» для РФ 12 июля, 14:58 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В ходе саммита НАТО среду, 12 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на заявления пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что западные гарантии для Украины, несут опасность для РФ.

«Украина имеет право выбирать свой собственный путь, это не Москва решает», — сказал он.

По словам генсека, самым большим риском в войне будет победа Путина.

Также Столтенберг опубликовал в Twitter фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Сегодня мы встречаемся на равных. Я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники», — говорится в подписи к фото.

Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».