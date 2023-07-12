«Не Москва решает». Столтенберг ответил на заявления Пескова о том, что гарантии для Украины «опасны» для РФ

12 июля, 14:58
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В ходе саммита НАТО среду, 12 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на заявления пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что западные гарантии для Украины, несут опасность для РФ.

«Украина имеет право выбирать свой собственный путь, это не Москва решает», — сказал он.

По словам генсека, самым большим риском в войне будет победа Путина.

Также Столтенберг опубликовал в Twitter фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Сегодня мы встречаемся на равных. Я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники», — говорится в подписи к фото.

https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1679080421886251011?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1679080421886251011%7Ctwgr%5E81e999c283430abb09333d3fdee57a67318ae9b4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2023%2Fjul%2F12%2Frussia-ukraine-war-live-zelenskiy-nato-invitation-membership-kyiv-missile-drone

Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Владимир Зеленский Война России против Украины

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