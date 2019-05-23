В НАТО призвали Россию освободить Крым и прекратить поддержку боевиков на Донбассе Сегодня, 04:28 1165 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua В НАТО заявили о дальнейшей поддержке Украины president.gov.ua

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Североатлантический альянс по-прежнему не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров и прекратить оказывать поддержку боевикам на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте НАТО.

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признает и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма, и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить оказывать поддержку боевикам на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.

Он также потребовал от Москвы «освободить украинских моряков и суда, захваченные в ноябре прошлого года возле Азовского моря».