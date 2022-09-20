НАТО не находится в состоянии войны с Россией — глава военного комитета альянса 20 сентября, 15:46 Роб Бауэр (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

НАТО не находится в состоянии войны с Россией, об этом заявил председатель военного комитета альянса, адмирал Роб Бауэр.

«НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень четко», — сказал он ERR.

По его словам, если бы страна-агрессор РФ напала на одно из государств-членов НАТО, «было бы совершенно ясно».

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«Мы стараемся дать понять это России с максимальной ясностью, что мы будем защищать каждую пядь территории нашего союзника. Тогда будет конфликт России и НАТО. Но до этого момента НАТО не воюет с Россией», — сказал он.

Глава Военного комитета Североатлантического Альянса адмирал Роб Бауэр заверил, что НАТО с наступлением зимы не будет менять свою позицию по поводу поддержки Украины.

По его словам, неспровоцированная война России против Украины стала началом новой эпохи глобальной безопасности.

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