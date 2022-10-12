Лукашенко должен прекратить поддерживать военные действия России против Украины — НАТО

12 октября, 16:47
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко должен прекратить помогать и поддерживать военные действия России против Украины.

Отвечая на вопрос, какова, по мнению НАТО, роль режима Лукашенко в этой войне, Столтенберг заявил:

«Что ж, я ожидаю, что режим Лукашенко перестанет быть соучастником этой войны. Мы видели, как Беларусь использовалась в качестве плацдарма для ракетных пусков, воздушных атак против Украины», — сказал он на брифинге.

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Генсек добавил, что «Лукашенко должен прекратить помогать и поддерживать военные действия России».

10 октября Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. Ее формирование уже якобы началось.

4 октября диктатор Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

Также диктатор заявил, что после жатвы нужно " уточнить" списки в военкоматах и «призвать в районе людей, посмотреть их наличие».

https://www.youtube.com/watch?v=bbbvjHT4LlA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   НАТО Беларусь Александр Лукашенко Йенс Столтенберг Война России против Украины

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